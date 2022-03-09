انخفاض مستوى احتياطيات الغاز في فرنسا إلى ما دون 20%

2022/03/09 | 10:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت يوم أمس كميات الغاز في مرافق

تخزين الوقود في فرنسا إلى ما دون 20%.

ووفقا لبيانات "GIE" فإن كمية الغاز

المسحوب في 7 اذار من مرافق تخزين

الوقود الأرضية في فرنسا بلغت نحو 82

مليون متر مكعب.



وبالت

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