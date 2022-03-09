(حجٌ الى النور) اصدار عن زيارة البابا للعراق ولقائه بالمرجع السيستاني في كربلاء

2022/03/09 | 10:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت العتبة الحسينية المقدسة، كتابا

توثيقيا زيارة بابا الفاتيكان الى

المرجع الديني الاعلى السيد علي

السيستاني (دام ظله الوارف) وما تناوله

الاعلام والصحافة المحلية والعربية

والعالمية حيث يحمل الكتاب ا

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