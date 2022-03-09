2022/03/09 | 10:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

أن الأنظمة التي تتيح إجراء عمليات

مراقبة عن بُعد للمواد النووية في

"تشيرنوبل"، المنشأة النووية القريبة من

كييف والخاضعة حاليا لسيطرة القوات

الروسية، توقفت عن إرسال

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