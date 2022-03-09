بكين: الجميع سيخسر من فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية

2022/03/09 | 10:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاربعاء، ان الجميع سيخسر من فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية.يتبع..

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