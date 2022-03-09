جامعة الدراسات الدولية في روما تستضيف وتكرم سفيرة فلسطين بمناسبة عيد المرأة العالمي

2022/03/09 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كرمت جامعة الدراسات الدولية UNINT في روما سفيرة فلسطين عبير عودة مانحة إياها وسام شرف بمناسبة العيد العالمي للمرأة.

وأوضحت الجامعة في بيان انها نظمت اللقاء مع سفيرة فلسطين الذي حفل عنوان المرأة القيم اللجنة التابعة للجامعة proud بحضور فعاليات ثقافية وأدبية ومشاركة بينها مركز البحوث الثقافية واللغات والثقافات CIRCgE التابع للجامعة.

ونظمت اللقاء البروفيسورة انطونيللا اركولانني، كما شاركت في اللقاء مسؤولة الثقافة في الدائرة الثالثة لبلدية روما.

وشكرت سفيرة فلسطين تخصيصها بهذه المناسبة، ما يدل على تضامن الشعب الإيطالي مع الشعب الفلسطيني، قدمت مداخلة عرضت من خلالها الأوضاع الصعبة التي تعيشها المرأة تحت الاحتلال وأوضاع الاسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية، في نهاية اللقاء قدمت الجامعة السفيرة فلسطين وسام شرف وتقدير.

وفي تصريح للوكالة الوطنية للإعلام وتابعته (بغداد اليوم) قالت سفيرة فلسطين: " يوم بعد يوم ومن خلال مشاركتي بالعديد من المناسبات أشهر مدى تضامن ودعم الشعب الإيطالي لفلسطين

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