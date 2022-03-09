شاهد كيف يتسابق الأوكرانيون مع الزمن لإنقاذ كنوز البلاد الثقافية

2022/03/09 | 10:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير مراسلة CNN، أتيكا شوبيرت، من مدينة لفيف في أوكرانيا، حيث يتدافع عمّال المتاحف لحماية القطع الأثرية الثقافية والدينية التي لا تقدّر بثمن من الهجمات الروسية.

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