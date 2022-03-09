انطلاق عملية امنية شمال شرق ديالى

2022/03/09 | 10:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أفاد مصدر امني مطلع، الاربعاء، بانطلاق عملية امنية في محيط قرية زراعية شمال شرق ديالى.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” عملية امنية انطلقت في محيط قرية اوج تبه شرقي ناحية قره تبه(110كم شمال شرق بعقوبة) بعد ارتكاب عصابات داعش الارهابية جريمة نكراء باغتيال شقيقين باعتداء اجرامي في ساعة متاخرة من مساء […]

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