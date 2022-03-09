2022/03/09 | 10:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتشكل كلا من روسيا وأوكرانيا ثلث إمدادات العالم من القمح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على أكبر المصدرين والمستوردين والمنتجين في العالم؟) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على أكبر المصدرين والمستوردين والمنتجين في العالم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).