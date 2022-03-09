2022/03/09 | 10:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ احتج العشرات من عشائر “ال ازيرج” اليوم الاربعاء، في الناصرية بمحلفظة ذي قار وذلك احتجاجا على نية الحكوة لانشاء سجن على ارض تابعة لهم.وقال مراسل وكالة “ايرث نيوز” ان “المحتجين قاموا بقطع طريق يربط مدينة الناصرية بقضاء الشطرة بالإطارات المحترقة” موضحا ان “الاحتجاج يأتي على خلفية نية الحكومة انشاء سجن جديد خاص […]

ظهرت المقالة عشائر “ال ازيرج” تحتج في الناصرية رفضاً لانشاء سجن لتجار المخدرات على ارض تابعة لهم أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشائر “ال ازيرج” تحتج في الناصرية رفضاً لانشاء سجن لتجار المخدرات على ارض تابعة لهم) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشائر “ال ازيرج” تحتج في الناصرية رفضاً لانشاء سجن لتجار المخدرات على ارض تابعة لهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).