شاهد بالفيديو.. معلومات حصرية .. اتفاقية ستنهي ازمة الطحين في العراق

2022/03/09 | 11:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EYBMzV3S51Y

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