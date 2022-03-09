2022/03/09 | 11:00 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: Bd6I4X3eA60
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سألنا الناس .. الجيرة بعدها مثل قبل لو تغيرت ؟) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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