الاتحاد الخليجي يطمئن العراق: النسخة الـ25 ستقام في البصرة

2022/03/09 | 11:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طمأن الاتحاد الخليجي بكرة القدم، العراق بشأن إقامة النسخة المقبلة من كأس الخليج، مؤكداَ أن “خليجي 25” ستقام في البصرة.وذكر الاتحاد الخليجي في بيان أن “وفد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وصل يوم أمس الثلاثاء إلى دولة الكويت وذلك للاطلاع على جاهزية المنشآت باعتبار الكويت دولة بديلة لاستضافة منافسات بطولة خليجي […]

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