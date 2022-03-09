الغدر ليس إلا خيانة... - محمد الحنفي

2022/03/09 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي يغدرون...يكذبون...يخونون...يغدرون الشعب...يخونونه...من أجل أن ينهبوا...ثروات الشعب...من أجل أن يرتشوا...من كنس...جيوب السكان...°°°°°°والعلامات كثيرة...على أن الغدر...خيانة...على أن الخيانة...غدر...ولا من يحاسب...لا عن الغدر...ولا عن الخيانة...مع أن شروط الحياة...تقتضي...إعمال القانون...في حق الغادرين...في ح ......





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