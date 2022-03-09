2022/03/09 | 11:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اتهمت الناشطة المدنية شادا علي، الأربعاء، حكومة إقليم كردستان العراق بانتهاج سياسة التجويع مع الشعب الكردي منذ عام 2014.وقالت علي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليها /المعلومة/، إنها “تشعر بخيبة أمل لأن سلطات الإقليم تسببت بقطع مرتبات الموظفين، ما أدى ايضاً إلى إضراب عن الدوام الرسمي احتجاجاً على سوء الأوضاع”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناشطة كردية: حكومة كردستان تنتهج سياسة التجويع منذ عام 2014) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناشطة كردية: حكومة كردستان تنتهج سياسة التجويع منذ عام 2014) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).