العراق بين الاستثمار والافلاس كتاب جديد في المجال المصرفي للباحث علي السريع

2022/03/09 | 11:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر لرجل الاعمال العراقي والباحث في شؤون الاستثمار والاقتصاد السياسي، علي السريع، كتاب مهم في مجال ندرت الدراسات العلمية الرصينة فيه، حمل عنوان -العراق بين الاستثمار والافلاس- يتناول الكتاب الذي حمل عنواناً فرعياً عن شهادات الإيداع الدولي سبيلا لجذب الاستثمار، بعض المشاكل البنيوية المتعلقة بعجز الدولة العراقية عن تطوير اقتصاد حيوي يقوم على اساس […]

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