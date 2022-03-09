وزير الخارجيَّة يصل إلى القاهرة

2022/03/09 | 11:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

وصل وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاربعاء، الى القاهرة لحضور اجتماعات الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "حسين، وصل إلى العاصمة المصريَّة القاهرة، لحُضُور اجتماعات الدورة العاديَّة الـ157 لمجلس جامعة الدول العربيَّة على المُستوى الوزاريِّ".

واضاف البيان، ان "وزراء الخارجية سيناقشون عدة قضايا أبرزها ملف التحضير للقمة العربيَّة المقبلة بالجزائر، والقضيّة الفلسطينيّة والصراع العربيّ الإسرائيليّ والتطورات الإقليميَّة والدوليَّة".

وتابع انه "من المُؤمَّل أنَّ يُجري وزير الخارجية عِدَّة لقاءات مع نظرائه العرب في إطار تعزيز العلاقات الثنائيَّة، وتفعيل المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة".

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