مخرج وأكاديمي من تونس: كربلاء ليست عاصمة دينية فقط بل عاصمة ثقافية

2022/03/09 | 11:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد عدد من المختصين في مجال مسرح

الطفل بالجهود التي تبذلها العتبة

الحسينية خلال مهرجان الحسيني الصغير

الذي انطلقت فعالياته في الاول من شهر

اذار في مدينة كربلاء المقدسة، مؤكدين

ان هذا الكرنفال الثقافي

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