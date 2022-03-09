2022/03/09 | 11:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اخبار العراق

بالصور..



اهالي سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار ينطلقون الى كربلاء لأحياء الزيارة الشعبانية

منذ دقيقة واحدة

بالصور..



اهالي سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار ينطلقون الى كربلاء لأحياء الزيارة الشعبانية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اهالي ذي قار ينطلقون الى كربلاء لأحياء الزيارة الشعبانية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اهالي ذي قار ينطلقون الى كربلاء لأحياء الزيارة الشعبانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).