العراق يجلي 60 مواطناً من مدينة سومي المحاصرة في أوكرانيا

2022/03/09 | 11:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية، الاربعاء، عن إجلاء (60) شخصاً من أبناء الجاليَّة العراقيَّة من مدينة (سومي) المحاصرة، بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

وذكر المتحدث باسم احمد الصحاف في بيان (9 اذار 2022)، أن “سفارة جُمهوريَّة العراق وبالتنسيق مع وزارة الخارجيَّة الأوكرانيَّة والإدارة المحليّة في مدينة سوميّ، تنجح بإجلاء (60) شخص من أبناء الجاليَّة العراقيَّة من مدينة (سومي) المحاصرة، بينهم أطفال ونساء وشيوخ”.

وأضاف الصحاف “كما تمكّنت السفارة من إجلاء عائلة عراقيَّة أخرى تتكون من (5) أفراد بينهم نساء وطفل يبلغ عمره (20) يوماً، من مدينة خاركيف التي تشهد اشتباكات واعمال عسكريّة لم تتوقف حتى الآن”.

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