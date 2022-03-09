2022/03/09 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أقدم عشرات المحتجين، اليوم الأربعاء، على قطع طريق الناصرية – بغداد احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال مصدر أمني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "عشرات المحتجين على قطع طريق الناصرية - بغداد من قبل الاهالي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية".

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