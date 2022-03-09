حياتي في خطر.. رسالة عاجلة للكاظمي من مسؤول رفيع في ديالى

2022/03/09 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اكد مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الاربعاء، بان حياته في خطر بسبب مواجهته مافيات الاراضي.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "مافيات الاراضي لم تعد حالة فردية بل ظاهرة تهدد بالاستيلاء على محيط بعقوبة وربما تنتقل الى مدن اخرى بسبب سطوتها ونفوذها الذي بات يهدد الاستقرار والامان ويدفع الى اشكالية كبيرة قد تقود الى عواقب وخيمة جدا".

واضاف الحيالي، ان "مواجهته لمافيات الاراضي واسترداد مئات الدونمات في الاشهر الماضية من قبضتها جعل حياته في خطر محدق بعد تعرضه الى تهديد مباشر داعيا رئيس مجلس الوزراء الى التدخل العاجل وفتح تحقيق في ملف مافيات الاراضي لتفادي ان تبرز ازمة كبيرة في بعقوبة لان الاهالي والعشائر لن تبقى صامتة حيال التجاوزات الكبيرة".

واشار الى ان "قادة مافيات الاراضي ليسوا من اهالي بعقوبة وهم يحاولون بشتى الطرق ومنها التهديد والقوة فرض ارادتهم وسلب الاراضي وبيعها مقابل مبالغ مادية كبيرة تصل الى مئات الملايين مؤكدا بان ما يحدث امر خطير يستدعي موقف حازم من قبل بغداد لان هيبة الدولة على المحك".

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