أول رد من الإمارات على تقرير يزعم رفض الشيخ محمد بن زايد اتصال بايدن

2022/03/09 | 11:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد متحدث باسم وزارة الخارجية الإمارتية، الأربعاء، على المزاعم بتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية والتي ذكرت فيه أن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد وولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان"رفضا" الاتصالات مع الرئيس الأمريكي

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