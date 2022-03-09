فلاحو ديالى يتظاهرون للمطالبة بانقاذ زراعة المحافظة من الانهيار

2022/03/09 | 11:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تظاهر العشرات من فلاحي ديالى اليوم الاربعاء، للمطالبة بانقاذ زراعة المحافظة من الانهيار.وقال مراسل وكالة “ايرث نيوز” ان العشرات من فلاحي ديالى خرجوا في تظاهرة امام مبنى المحافظة وسط بعقوبة للمطالبة بانقاذ الزراعة من الانهيار ودفع مستحقاتهم عن تسويق الحنطة.واضاف، كما طالبوا باتخاذ اجراءات مبكرة للحد من خطورة الجفاف وتاثيراته في […]

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