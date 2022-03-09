تحذيرات من اندلاع

2022/03/09 | 11:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الحكومة الحذر والعمل بشكل حقيقي لإيجاد حلول للوضع الاقتصادي.

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