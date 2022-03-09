2022/03/09 | 11:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: doTZCEK7Rh8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التحفيز الذاتي وأهميتهِ في حياة الإنسان - يا هلا بالضيف مدربة التنمية البشرية كوثر عبدالرحمن) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التحفيز الذاتي وأهميتهِ في حياة الإنسان - يا هلا بالضيف مدربة التنمية البشرية كوثر عبدالرحمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).