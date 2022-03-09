2022/03/09 | 11:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: T0KSba0Z1Xc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الان من ساحة الحبوبي.. تظاهرات للمطالبة بتوفير المواد الغذائية وتخفيض سعر الدولار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الان من ساحة الحبوبي.. تظاهرات للمطالبة بتوفير المواد الغذائية وتخفيض سعر الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).