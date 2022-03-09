الخطوط الجوية الإيرانية تسير رحلات الى النجف في نوروز

2022/03/09 | 11:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن مدير العلاقات العامة بشركة الخطوط الجوية الايرانية حسين جهاني، الأربعاء، عن تسيير 126 رحلة جوية الى العاصمة السورية دمشق ومدينة النجف الاشرف خلال ايام عطل النوروز.وقال جهاني في تصريح أوردته وكالة “فارس” الإيرانية واطلعت عليه /المعلومة/، إن هذا العرض سيبدأ 15 مارس/آذار حتى 4 ابريل/نيسان المقبل، في اطار 63 رحلة جوية ذهابا […]

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