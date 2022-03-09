تجارب لجان المقاومة والحراك الثوري السوداني - مزن النيل

2022/03/09 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مزن_النيل شعب السودان يتنظم دفاعا عن حقه في الحياةتجارب لجان المقاومة والحراك الثوري السودانيالتغطية الإعلامية للثورة السودانية هذه الأيام في القنوات الأخبار الإقليمية وكبريات الصحف تكثر فيها عبارات على شاكلة “انسداد الأفق”، و”استحالة الحلول”، و”الأزمة السياسية”، وفي ذلك تعبيرٌ عن رؤية الأحداث في السودان من وجهة نظر الأنظمة الحاكمة والنخب.



فالطبقة الحاكمة السودانية متمثلةً في قيادة الجيش من جهة ......





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