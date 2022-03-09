محافظة بغداد تعلن عن مزايدة لمنح إجازاتٍ لعمل المطاعم خلال شهر رمضان

2022/03/09 | 11:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، عن مزايدة علنية لمنح إجازاتٍ لعمل المطاعم خلال شهر رمضان.وذكرت المحافظة في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “محافظة بغداد تدعو جميع اصحاب المطاعم الراغبين بالعمل خلال شهر رمضان المبارك لمراجعة ديوان محافظة بغداد لتقديم طلباتهم للحصول على اجازة لفتح المطعم”.وأضاف البيان ان “ألمراجعة تكون اعتباراً […]

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