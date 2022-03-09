2022/03/09 | 11:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النزاهـة: استقـدام مُدير سلطة الطيران المدني الأسبق لمخالفته واجباته الوظيفية » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 11:40

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهـة: استقـدام مُدير سلطة الطيران المدني الأسبق لمخالفته واجباته الوظيفية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهـة: استقـدام مُدير سلطة الطيران المدني الأسبق لمخالفته واجباته الوظيفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).