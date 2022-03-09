 السجن لمدة سبع سنوات بحق قائممقام قضاء سامراء

2022/03/09 | 11:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق (قائممقام قضاء سامراء) عن جريمة سحب مبلغ مالي من حساب محافظة صلاح الدين والتصرف به لغرض منفعة شخصية.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى اطلعت عليه /المعلومة/، أن ” المجرم ( محمود خلف احمد ) قام بسحب مبلغا ماليا من حساب محافظة صلاح الدين […]

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