نائب كردي: جيوب حزبية وعائلية تستحوذ على 50% من ميزانية كردستان

2022/03/09 | 11:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف النائب عن كتلة التغيير النيابية هوشيار عبد الله، الأربعاء، عن استحواذ جيوب حزبية وعائلية على 50 % من ميزانية إقليم كردستان العراق، مشيرا الى نظام الحكم في الإقليم هو أقرب للكليبتوقراطية.وقال عبد الله في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “لا توجد انسيابية في صرف الرواتب ولا […]

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