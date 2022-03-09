عمليات بغداد تفض عددا من النزاعات والمشاجرات وتعتقل 8 من مسببيها

2022/03/09 | 11:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، فض عددا من النزاعات والمشاجرات والقبض على (8) اشخاص من أطراف النزاعات.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بغية تعزيز الامن والاستقرار وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون في جميع مناطق العاصمة بغداد، وردت اخبار عن وجود مشاجرة في منطقة السيدية وعلى الفور توجهت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من الاستخبارات إلى محل الحادث وتبين وجود مشاجرة بين شخصين وبعد فض المشاجرة تم القبض عليهم ومصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهم".

وأضافت انه "بهدف منع المشاجرات والدكة العشائرية وحصر السلاح بيد الدولة نفذت قوة أخرى من الفرقة ذاتها واجب بحث وتفتيش في احدى مناطق الكرخ تمكنت خلاله من ضبط ومصادرة ثلاثة بنادق وثلاثة مسدسات مع اربع رمانات يدوية وعشرة مخازن".وتابعت القيادة، ا"ن قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية تدخلت لفض مشاجرة والقت القبض على شخصين اثنين هم طرفا النزاع فيها وضبطت بحوزة أحدهم مسدس في منطقة البلديات شرقي بغداد".

وفي سياق متصل، "تمكنت قوة من اللواء الرابع من الفرقة أعلاه من القاء القبض على شخصين اثنين بعد فض النزاع الواقع بينهم في منطقة جسر ديالى حيث أصيب أحدهم بطلق ناري في منطقة الكتف جراء المشاجرة"، لافتة الى أن "القوة فتشت الدور المحيطة بالحادث وتمكنت من مصادرة ثلاثة بنادق ورمانتين اثنتين".إلى ذلك، "تمكنت قوة من اللواء الثاني من القاء القبض على متهم بعد ان قام بقتل شخص إثر خلاف شخصي بينهم في منطقة الفضيلية".وعلى صعيد ذي صلة"، تمكنت قوة من اللواء نفسه من القاء القبض على شاب قام بأطلاق النار على والدته واصابتها في الساق إثر خلاف عائلي بينهم في منطقة "الأمين" شرقي بغداد ، في الاثناء تمت احالة المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم وفق القانون العادل".

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