منها الحرب بأوكرانيا.. هذا ما علق عليه عرض دار أزياء

2022/03/09 | 11:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع توجّه جميع الأنظار إلى دار أزياء "بالنسياغا"، وهي واحدة من أكثر المجموعات المُنتظرة في أسبوع الموضة بباريس، استخدم المدير الإبداعي للعلامة التجارية، Demna منصته لتكريم الأوكرانيين في عرض درامي أثار إحساسًا عميقًا بعدم الرّاحة للمستقبل.

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