استعدادات لتظاهرات كبرى في أربيل

2022/03/09 | 11:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/أربيل..تظاهر العشرات من المواطنين ليلة أمس في شارع 100 بمدينة أربيل، احتجاجا على إزالة الحكومة المحلية للبسطات التي يعملون بها.وقال مراسل /المعلومة/، إن، الشرطة وقوات الأمن فرقت التظاهرات بقوة، فيما يستعد أهالي السليمانية للخروج بتظاهرات في عدد من مناطق المحافظة.وأضاف أن، المواطنين هددوا بقطع الطريق الرابط بين السليمانية وكركوك، وطرق حلبجة_سليمانية، […]

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