تقرير : النماذج الرياضية يمكنها إنقاذ الزراعة العضوية

2022/03/09 | 12:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يعتقد أحد قادة الأعمال في التكنولوجيا الخضراء، أن المُزارعين لن يتمكنوا من مواجهة التحديات التي تنتظرهم في ظل غياب النمذجة العلمية وعدم مراعاة الاحتباس الحراري.ففي تقرير نشرته صحيفة لوبارزيان (Le Parisien) الفرنسية، تطرق الكاتب ديفيد شاربنتير إلى وجهة نظر رائد الأعمال الفرنسي جيريمي وينستين، مؤلف كتاب “معادلة الغذاء: […]

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