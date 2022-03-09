السجن 10 سنوات بجريمة انتحال صفة مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى

2022/03/09 | 12:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصدرت محكمة جنايات الكرخ، الأربعاء، حكما بالسجن المؤقت لمدة عشر سنوات بحق متهم عن جريمة انتحال صفة مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، أن ” المتهم انتحل صفة (مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى) ومساومة المواطنين والاتفاق على اخذ مبالغ مالية منهم”.وأضاف […]

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