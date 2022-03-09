2022/03/09 | 12:10 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ارتفاع أسعار الأسماك والدجاج مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2ED0D38Tews
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ارتفاع أسعار الأسماك والدجاج مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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