وزير الخارجية يلتقي نظيريه الصومالي والجزائري في القاهرة

2022/03/09 | 12:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعالتقى وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاربعاء، نظيريه الصومالي والجزائري في العاصمة المصرية القاهرة. وذكر المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الوزير فؤاد حسين التقى بنظيره الجزائري في القاهرة على هامش اجتماعات الدورة 157 لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري"، مبينا انه "تم بحث التعاون الثنائي وتبادل الدعم وتنسيق المواقف على الصعد كافة".وأضاف أن "حسين التقى ايضا نظيره الصومالي وبحث معه الملفات الثنائيَّة المُهمة، والقضايا ذات الاهتمام المُشترَك".

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