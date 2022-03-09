النمسا تعلق قانون التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا

2022/03/09 | 12:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علقت السلطات في النمسا، اليوم الأربعاء، قانون التطعيم الإلزامي ضد فيروس كوفيد -19 لجميع البالغين.وقالت الحكومة، إن النمسا ستعلق قانونا يجعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميا لجميع البالغين، بعد شهر واحد فقط من سريان التشريع في الاتحاد الأوروبي لأول مرة.وأوضحت الوزيرة لشؤون الاتحاد الأوروبي كارولين إدستادلر، بعد اجتماع لمجلس الوزراء: “بعد […]

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