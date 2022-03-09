شاهد تظاهرات الناصرية إحتجاجا على ارتفاع اسعار المواد الغذائية

2022/03/09 | 12:22 - المصدر: قناة التغيير

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تظاهرات حاشدة وسط #ساحة_الحبوبي احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية #العراق #الناصرية #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/idrDzJlO0Z

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) March 9, 2022

تظاهر المئات من اهالي مدينة الناصرية احتجاجاً على إرتفاع اسعار المواد الغذائية وارتفاع صرف الدولار، مطالبين بوضع الرقابة على الأسعار في الاسواق التجارية.

وقال مراسل قناة التغيير في المحافظة ان تظاهرة مركزية انطلقت في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، احتجاجاً على ارتفاع اسعار المواد الغذائية بشكل جنوني، وتضرر الفقير .واضاف ان الاسعار ارتفعت عمَّا كانت عليه في ظل تاخر مفردات البطاقة التموينية بالاضافة الى ارتفاع سعر الدولار ، مطالبين الحكومتين المركزية والمحلية بالتدخل ومراقبة الاسعار في الاسواق التجارية .

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