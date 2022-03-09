2022/03/09 | 12:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقدم العشرات من المحتجين في محافظة ذي قار، على قطع طريق يربط مدينة الناصرية بقضاء الشطرة بالإطارات المحترقة.

وذكر مراسل قناة التغيير أن المحتجين هم من عشائر “آل زيرج”، ويأتي احتجاجهم على خلفية نية الحكومة انشاء سجن جديد خاص بتجار المخدرات على أراض زراعية تابعة لهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سجن خاص بتجار المخدرات يفجر احتجاجات في الشطرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سجن خاص بتجار المخدرات يفجر احتجاجات في الشطرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).