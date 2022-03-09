تشكيل لجنة تحقيق عاجلة يجريمة قتل شقيقين في قرية زراعية بديالى

2022/03/09 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر أمنى، اليوم الاربعاء، عن تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في جريمة قتل شقيقين في قرية زراعية شمال شرق ديالى.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) ان "اوامر عليا صدرت بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في جريمة قتل شقيقين في هجوم مباغت شنه داعش في محيط قرية اوج تبه شرقي ناحية قره تبه في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس".

واضاف ان "الجريمة هي تكرار لسيناريو الغزوات التي يعتمدها داعش في محاولة لاستهداف المناوئين له وخلق حالة من الخوف في نفوس القرى المناهضة لأفكاره".

وأوضح أن "الاجهزة الامنية في حالة استنفار وتم نشر قوات اضافية وبدأت عمليات تمشيط واسعة في محيط القرية"، مشيراً الى ان" الجريمة كشفت عن مسارات تسلل جديدة لخلايا داعش المختبئة في حمرين وتلالها صوب قرى نائية في اطراف قره تبه ما يستدعي اعادة النظر في خطة نشر القوات الامنية وطمأنة الاهالي".

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