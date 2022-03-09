السجن لمدة عشر سنوات بحق متهم بجريمة انتحال صفة (مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى)

2022/03/09 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات بحق متهم بجريمة انتحال صفة (مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى).

وجاء في وثيقة رسمية ما هو نصه:

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