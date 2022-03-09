مشروع طال انتظاره.. باريس تبني أول تلفريك حضري بقيمة 145 مليون دولار

2022/03/09 | 12:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر باريس موطنًا لبعض مناطق الجذب الأكثر شهرة في العالم، وقد تحتضن العاصمة الفرنسية أول تلفريك حضري في المدينة.

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