الداخلية: فتح تحقيق في الاعتداء على المتظاهرين من قبل حماية برلمانية في بابل والقبض على احد المتورطين

2022/03/09 | 12:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاربعاء، عن ألقاء القبض على احد المتورطين بالاعتداء على المتظاهر ضرغام ماجد.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “المعلومات الأولية تشير الى أن الاعتداء حدث برمي الحجارة واستخدام العصي الغليظة، وفتح الرصاص الحي ، وأن الخسائر اقتصرت على إصابة خمسة متظاهرين بجروح متفاوته بالحجارة والعصي، […]

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