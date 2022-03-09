ذوو شخص متوفي يكسرون ابواب العناية المركزة في مستشفى ابن سينا بالموصل

2022/03/09 | 12:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الاربعاء، قيام ذوي شخص متوفي بتكسير جميع ابواب العناية المركز في مستشفى ابن سينا بالموصل.وقال المصدر لوكالة “ايرث نيوز” ان “ذوو شخص متوفى في العناية قاموا بتكسير جميع أبواب العناية المركزة في مستشفى ابن سينا اضافة الى تكسير بعض الأثاث”.واضاف المصدر “جاء ذلك بعد وفاة المصاب الذي […]

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