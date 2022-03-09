2022/03/09 | 12:42 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط .. تعلن معدل نسبة الاناث في العراق) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط .. تعلن معدل نسبة الاناث في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).