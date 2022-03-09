الاعمار تعلن تفاصيل مشروع مجاري قضاء الهندية

2022/03/09 | 12:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، تفاصيل مشروع مجاري قضاء الهندية، مبينة أن نسبة إنجازه وصلت إلى 85%.وذكر المركز الاعلامي في الوزارة، لوكالة الانباء العراقية (واع) انه "تم تحقيق مراحل عمل متقدمة من تنفيذ اعمال مشروع محطة معالجة قضاء الهندية في محافظة كربلاء المقدسة، بنسبة انجاز تجاوزت 85%"، مبينا ان "الطاقة التصميمية للمشروع تبلغ 63000 م3/باليوم وهو مشيد على مساحة تبلغ 150 دونماً، وسيُسهم في تحسين الواقع الخدمي والبيئي في القضاء وانتاج مياه صالحة للسقي الزراعي فضلاً عن انتاج الاسمدة العضوية".واضاف ان "الاعمال متواصلة وبوتائر متصاعدة في تنفيذ اعمال المشروع بمد وتسليك الكيبلات والقابلوات ونصب المولدات الكهربائية، لأنجازه بشكله النهائي ودخوله حيز التشغيل لتحقيق الاستفادة الفعلية منه خدمة للمواطنين من ابناء محافظة كربلاء المقدسة وزوارها".

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