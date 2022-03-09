استقـدام مُدير سلطة الطيران المدني العراقي الأسبق لمخالفته واجباته الوظيفية

2022/03/09 | 12:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الأربعاء، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ

مدير سلطة الطيران المدنيِّ الأسبق؛

على خلفيَّة ارتكابه ما يخالف واجباته

الوظيفيَّة.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي

مع

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